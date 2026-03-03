Boric lamenta que Kast haya decidido poner fin al traspaso de Gobierno: "Nuestra mano está tendida"

03 mar. 2026 - 12:19 hrs.

¿Qué pasó?

A través de su cuenta de X, el Presidente Gabriel Boric lamentó la decisión del Presidente Electo, José Antonio Kast, de poner fin al traspaso de Gobierno, luego de la polémica por el cable por el cable submarino con China.

Cabe recordar que tras un término abrupto de una reunión con el mandatario, Kast aseguró que la suspensión del encuentro no fue solo por los desencuentros comunicacionales entre ambos, sino que también por falta de información y transparencia. "Le ponemos término al proceso de traspaso que habíamos iniciado, porque no confiamos en la información que se nos está entregando", sentenció.

¿Qué dijo Boric?

Boric expresó: "Lamento profundamente que el presidente electo, José Antonio Kast, haya tomado la decisión de empañar la sana y orgullosa tradición republicana de realizar un traspaso de mando que ponga en el centro la continuidad del Estado y el bienestar de las chilenas y chilenos".

"Chile merece que sus autoridades estén a la altura de lo que se les encomienda. Por eso, reitero mi disposición y de todo mi gobierno de continuar las conversaciones acordadas de traspaso con temas tan importantes como políticas de infancia, hacienda, comisión de Paz y Entendimiento, migración y todo el que sea necesario", indicó.

"Avancemos juntos por Chile, y demos rápidamente por superado este ingrato episodio que no le hace bien a nuestro país ni a su gente. Nuestra mano está tendida", agregó.

Todo sobre Gabriel Boric