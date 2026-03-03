GAM inicia construcción de su segunda etapa con una gran sala de espectáculos: Así quedará el proyecto

03 mar. 2026 - 12:46 hrs.

¿Qué pasó?

El Centro Cultural Gabriela Mistral (GAM) inició oficialmente la construcción de su segunda etapa, un proyecto que considera una gran sala para espectáculos artísticos de alta envergadura, con capacidad para 2 mil personas. Esta ampliación apunta a consolidar al GAM como uno de los polos culturales más relevantes del país.

La obra contempla una inversión de 41 mil millones de pesos, aportados por el Ministerio de Obras Públicas. Con esta expansión, la superficie actual del centro prácticamente se duplicará, pasando de 22 mil a 37 mil metros cuadrados.

GAM

Así quedará el GAM

El nuevo edificio incluirá una gran sala para espectáculos, junto con recintos destinados a artistas, talleres, bodegas y áreas de servicios. Uno de los objetivos principales es transformar al GAM en un espacio capaz de recibir tendencias artísticas emergentes a nivel global, según informa el propio recinto.

La nueva sala tendrá capacidad para 1.853 personas en asientos, pero su diseño flexible permitirá ajustar el número de espectadores gracias a un sistema de butacas retráctiles, que posibilita configurar el espacio según las necesidades del espectáculo. Este sistema permitirá contar con una explanada libre de asientos o adaptar el aforo para propuestas específicas.

GAM

Dos producciones distintas en un mismo día

La infraestructura permitirá abordar desde expresiones clásicas hasta conciertos populares y teatro de gran escala, abriendo la puerta a obras internacionales que actualmente no pueden presentarse en Chile por falta de espacios adecuados.

Otro de los elementos innovadores es el escenario móvil, que facilitará montar escenografías simultáneamente y permitirá incluso la presentación de dos producciones distintas en un mismo día. El escenario contará con mil metros cuadrados de área útil, 24 metros de profundidad y 42 metros de ancho. Además, su superficie será regulable tanto vertical como horizontalmente para adaptarse a distintos formatos.

GAM

La sala incorporará también un foso de orquesta de 160 metros cuadrados, apto para agrupaciones que superen los 120 músicos.

El diseño integra tecnología de primer nivel en iluminación, audio y escenotecnia. La habilitación de estos sistemas, incluyendo butacas, iluminación y equipamiento acústico, considera un costo cercano a 10 mil millones de pesos y actualmente se encuentra en proceso de licitación.