Fuegos artificiales y enfrentamientos con Carabineros se registraron en velorio de hincha de Colo Colo asesinado en Pudahuel

03 mar. 2026 - 07:15 hrs.

¿Qué pasó?

La madrugada de este martes se registraron incidentes en Pudahuel, en medio del velatorio de un hincha de Colo Colo que fue asesinado el pasado domingo en la misma comuna.

Vecinos denunciaron el lanzamiento de fuegos artificiales

Vecinos denunciaron a Carabineros el lanzamiento de una gran cantidad de fuegos artificiales cerca del domicilio en donde se estaba velando al difunto.

El hecho se produjo en la intersección de calles Lucero con Platón y sus inmediaciones, en donde se reunieron cientos de personas, en su mayoría barristas de Colo Colo, para despedir al hincha.

Producto de los desórdenes, al lugar llegó personal de Control de Orden Público y también del GOPE para disuadir a la multitud.

Los efectivos policiales debieron intervenir mediante el uso del carro lanzaguas, lo que fue respondido por los involucrados con el lanzamiento de objetos contundentes.

Producto del trabajo disuasivo, en las inmediaciones Carabineros logró la detención de un hombre chileno adulto sin antecedentes policiales, por el porte de elementos de artificio.