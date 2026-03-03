Menor de 16 años está grave: Detienen a presunto involucrado en ataque a disparos a un padre y su hijo durante encerrona en Maipú

03 mar. 2026 - 06:40 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre fue detenido por su presunta participación en un intento de encerrona a un padre y su hijo adolescente en Maipú, hecho que terminó con el menor de edad en estado grave, tras recibir un disparo en su cabeza.

La captura del sospechoso se confirmó la jornada del lunes, luego de algunas diligencias llevadas a cabo por personal de Carabineros en conjunto con la Fiscalía Metropolitana Occidente. Se espera que este martes sea formalizado.

Dispararon a camioneta en que se trasladaban un padre y su hijo

El delito se produjo a eso de las 18:00 horas del pasado viernes 27 de febrero, cuando un padre circulaba junto a su hijo en una camioneta perteneciente a una empresa de cigarros, tras finalizar su jornada de despachos.

En medio del trayecto, fueron interceptados por otro automóvil color blanco en calle El Conquistador, entre Borgoño y Camino Rinconada.

Con el fin de evitar el robo, el conductor realizó una maniobra en reversa, momento en que uno de los delincuentes descendió del automóvil y disparó contra la camioneta.

El adolescente de 16 años recibió un impacto de bala en su cabeza, por lo que fue trasladado de urgencia vía aérea por Carabineros hasta la Clínica Las Condes, en donde ingresó en riesgo vital.