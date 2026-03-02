Les ofreció $226 mil: Detienen a conductor por intentar sobornar a Carabineros en la frontera norte del país

02 mar. 2026 - 06:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un hombre de nacionalidad boliviana fue detenido tras intentar sobornar a personal de Carabineros durante un procedimiento policial en el norte de nuestro país.

El hecho se produjo mientras se realizaba un patrullaje preventivo de soberanía en el sector limítrofe con Bolivia, en el límite regional entre las provincias de Parinacota y el Tamarugal.

En ese contexto, se detectó un vehículo que circulaba sin sus placas patentes y transitando por un paso no habilitado en dirección al país vecino.

Les ofreció 260 dólares

"Personal de Carabineros, al intentar una fiscalización, el conductor buscó darse a la fuga, no logrando su cometido", explicó el teniente Ignacio Acuña, de la tenencia Chungará.

La policía comprobó que el conductor "se encontraba de forma irregular en el país, además de mantener una orden de expulsión vigente y conducir un vehículo motorizado sin sus placas patentes", agregó.

En el momento en que Carabineros notifica al conductor que el vehículo sería retirado de circulación debido a la infracción detectada, el hombre intentó sobornar a los efectivos.

"El individuo le ofrece a los Carabineros la suma de 260 dólares (más de 226 mil pesos chilenos) para dejar sin efecto el procedimiento", señaló Acuña. Tras ello, se procedió a su detención por el delito de cohecho.