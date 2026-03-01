"Me siento abandonado": Dueño de joyería que quedó parapléjico en un asalto relata duro drama familiar tras nuevo atraco

01 mar. 2026 - 12:11 hrs.

¿Qué pasó?

Un verdadero drama familiar está viviendo Diego Barrera, el dueño de la joyería "Andreotti", la que el día de ayer fue víctima de un violento asalto armado en el que delincuentes se llevaron un botín avaluado en unos $300 millones.

En conversación con Meganoticias Siempre Juntos, el dueño de la joyería —quien quedó parapléjico en un asalto previo— dijo sentirse "totalmente abandonado" por la justicia chilena y acusó directamente a una galería comercial en donde opera un mercado negro de reducción de joyas robadas.

"Nos derrumbamos como familia"

De entrada, Barrera sostuvo que tras el asalto "la verdad nos derrumbamos como familia (...) Llevamos más de 15 años trabajando la joyería, llevo 20 años viviendo en Chile, tengo raíces chilenas y de verdad que es muy frustrante que un negocio de tantos años tenga que cerrar sus puertas por tres, cuatro minutos de delincuencia".

"Quedamos totalmente maniatados porque se llevaron todo. Todo nuestro capital, todo nuestro esfuerzo, todo nuestro material de trabajo. De hecho, ayer mismo pusimos en alquiler el local, porque realmente no tenemos nada que vender", agregó sobre la dramática situación que viven como familia.

Respecto al "coreográfico" asalto, en el que los delincuentes incluso se vistieron de obreros de la construcción para despistar, el dueño de "Andreotti" señaló que "es muy frustrante ver que esta gente lo analiza, lo estudia, son profesionales en el tema, tienen un plan todo organizado, montado".

"Me siento totalmente abandonado"

Otra de las frustraciones de Barrera es el lucrativo negocio de la reducción de joyas robadas, en donde acusó directamente que en la Galería Santo Domingo del centro capitalino "existe el mercado negro en donde a la gente no le importa realmente el origen y eso pasa por la misma falta de control de las autoridades".

El hombre lamentó también que la justicia solo funcione "cuando no le tocan el corazón a una familia importante", recordando que "hace tres años me asaltaron, hay cámaras de seguridad, hay videos, hay pruebas, hay testimonios y a mí la Fiscalía nunca me ha llamado, ni siquiera para darme un avance".

"Yo quedé parapléjico, perdí muchísimo dinero, perdí muchísimo tiempo, perdí mi movilidad y me costó tres años volver a levantar cabeza, volver a estar encima y pendiente de mi negocio y la verdad me siento totalmente abandonado", cerró.

