"No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries": Presidente Boric condena a EEUU, Israel e Irán por sus "ataques unilaterales"

01 mar. 2026 - 12:31 hrs.

¿Qué pasó?

Este domingo el Presidente de la República, Gabriel Boric (FA), se refirió a la crisis en Medio Oriente luego de la acción militar conjunta de Estados Unidos e Israel en el territorio de Irán, en la cual resultó fallecido el líder supremo de la república islámica, el ayatolá Alí Jamenei.

"No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries", dijo Boric en una publicación de redes sociales en la cual condena a nombre de Chile los "ataques unilaterales" de los tres países involucrados en el conflicto.

¿Qué dijo el presidente Boric?

"Tal como los ataques unilaterales de EEUU a Irán son inaceptables, también lo son los de Irán a países del Medio Oriente", señala el mandatario nacional en un post en su cuenta de X (Twitter).

"Nada justifica la opresión del régimen iraní contra su propio pueblo y las masacres perpetradas las últimas semanas, además de la permanente discriminación a las mujeres", agregó Boric al reprochar las políticas de represión de Teherán.

Finalmente, el jefe de Estado reiteró la histórica posición diplomática chilena: "No tenemos por qué aceptar elegir entre barbaries. Chile cree y defiende a todo evento el respeto irrestricto a los derechos humanos y la observancia del derecho internacional".

La crisis en Medio Oriente está lejos de terminar, ya que Estados Unidos e Israel han informado que sus incursiones militares aún siguen en desarrollo, mientras que Irán ha lanzado una serie de ataques de represalia a bases estadounidenses en países como Arabia Saudita, Catar, Emiratos Árabes Unidos o Kuwait.

