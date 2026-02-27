"Asesinos y criminales": Boric repudia a Israel por muerte de un niño palestino

27 feb. 2026 - 15:34 hrs.

¿Qué pasó?

El Presidente de la República, Gabriel Boric, criticó fuertemente al gobierno de Benjamín Netanyahu en Israel, luego que se diera a conocer un video en que se asesina a un niño en Cisjordania, Palestina.

El mandatario nuevamente se mostró crítico a la postura de Isarel en el conflicto en Medio Oriente y, citando una nota sobre soldados israelíes en que le dispararon a un niño palestino y lo dejaron morir, publicó: “Asesinos y criminales. El gobierno de Israel dirigido por Netanyahu sigue asesinando niños inocentes en Palestina”.

“Mientras vivamos, haremos todo lo que esté a nuestro alcance para que respondan ante la justicia. En cualquier caso, la historia los juzgará”, subrayó Gabriel Boric a través de su cuenta de X.

La noticia a la que hizo referencia el Presidente corresponde a la muerte de Jad Jadallah, un adolescente palestino de 14 años que, según consignó la BBC, recibió disparos a quemarropa por parte de militares israelíes en un campo de refugiados de la Cisjordania ocupada.

Todo sobre Conflicto Israel-Palestina