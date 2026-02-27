Permiso laboral: Estos son los exámenes médicos por los que se debe autorizar la ausencia un trabajador

27 feb. 2026 - 16:00 hrs.

Cuidar la salud es clave para el bienestar de los trabajadores, por lo que la legislación laboral chilena brinda un permiso laboral para faltar a sus obligaciones y acudir a centros médicos, sin tener que sufrir descuentos salariales.

Así, el Código del Trabajo protege al empleado mediante normativas claras, con el fin de promover la medicina preventiva y facilitar el acceso oportuno a evaluaciones clínicas.

¿Para cuáles exámenes médicos se puede autorizar la ausencia laboral?

La Dirección del Trabajo (DT) aclara que este beneficio legal aplica para quienes tienen un contrato mayor a 30 días. Estos empleados disponen de medio día libre una vez al año para realizarse:

Exámenes de mamografía o revisión de próstata, según sus requerimientos y necesidades médicas.

Prestaciones de medicina preventiva, como el papanicolau.

En cambio, los trabajadores a plazo fijo, por faena u obra determinada, podrán aplicar el permiso 30 días después de firmar el contrato laboral. A partir de esa fecha, pueden solicitarlo en cualquier momento.

En ambos casos, su aplicación requiere seguir un protocolo estricto: se debe avisar al empleador una semana antes al día del procedimiento, y luego presentar los comprobantes que demuestren la asistencia al establecimiento de salud.

