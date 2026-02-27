Logo Mega

Este aviso se cerrará en segundos

URGENTE: Señal En Vivo: Meganoticias Ahora

Permiso laboral: Estos son los exámenes médicos por los que se debe autorizar la ausencia un trabajador

Cuidar la salud es clave para el bienestar de los trabajadores, por lo que la legislación laboral chilena brinda un permiso laboral para faltar a sus obligaciones y acudir a centros médicos, sin tener que sufrir descuentos salariales.

Así, el Código del Trabajo protege al empleado mediante normativas claras, con el fin de promover la medicina preventiva y facilitar el acceso oportuno a evaluaciones clínicas.

Lo más visto de Dato útil

¿Para cuáles exámenes médicos se puede autorizar la ausencia laboral?

La Dirección del Trabajo (DT) aclara que este beneficio legal aplica para quienes tienen un contrato mayor a 30 días. Estos empleados disponen de medio día libre una vez al año para realizarse:

  • Exámenes de mamografía o revisión de próstata, según sus requerimientos y necesidades médicas.
  • Prestaciones de medicina preventiva, como el papanicolau.
Ir a la siguiente nota

En cambio, los trabajadores a plazo fijo, por faena u obra determinada, podrán aplicar el permiso 30 días después de firmar el contrato laboral. A partir de esa fecha, pueden solicitarlo en cualquier momento.

En ambos casos, su aplicación requiere seguir un protocolo estricto: se debe avisar al empleador una semana antes al día del procedimiento, y luego presentar los comprobantes que demuestren la asistencia al establecimiento de salud.

Todo sobre Beneficio Trabajador

Leer más de

Notas relacionadas