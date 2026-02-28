Meteorología emite aviso por "probables nubes convectivas con características tornádicas" en una zona de tres regiones del país

28 feb. 2026 - 16:24 hrs.

¿Qué pasó?

La Dirección Meteorológica de Chile (DMC) emitió este sábado un aviso por el "probable desarrollo de nubes convectivas con características tornádicas" para una zona de tres regiones del país.

La medida responde a la condición sinóptica de "inestabilidad atmosférica" y estará vigente en la tarde de este domingo 1 de marzo.

¿En qué regiones puede haber nubes convectivas con características tornádicas?

De acuerdo con el organismo, la zona que podría presentar el fenómeno meteorológico es el valle de las regiones de La Araucanía, Los Ríos y Los Lagos.

Adicionalmente, también podrían presentar la "probabilidad de intensos vientos locales arrachados y tornádicos".

La DMC emite un aviso cuando se "pronostican fenómenos meteorológicos con un grado de severidad moderada, potencialmente riesgosos".

El organismo recomienda a la población mantenerse informada de las condiciones del clima y evitar exponerse a riesgos meteorológicos.

