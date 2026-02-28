Retorno a clases: Así puedes comparar precios y comprar lo que más te conveniente en uniformes y útiles escolares

28 feb. 2026 - 17:00 hrs.

El inicio de clases está a la vuelta de la esquina (aunque ya muchos lo hicieron en el mes de febrero), por lo que el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) lanzó una plataforma para ayudar a los padres y tutores con sus compras en este rubro.

Se trata de un Cotizador Escolar, que permite conocer a detalle el valor de los uniformes y útiles escolares en distintas tiendas del país, desde las más costosas hasta las más económicas.

¿Cómo comparar precios en uniforme y útiles escolares?

Sernac indica que el proceso es rápido y sencillo, pues solo basta con ingresar a la plataforma (pulsa aquí) e indicar los datos requeridos:

Categoría (útiles o uniformes escolares).

Comuna, categoría del producto y producto específico.

Luego, el sistema mostrará los artículos ordenados de menor a mayor precio, según el establecimiento.

Es una iniciativa estatal muy importante para esta vuelta a clases, ya que hace más sencilla la difícil tarea de escoger el producto de la mejor calidad y al menor costo.

Todo sobre Educación