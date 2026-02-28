"Están atacando edificios civiles": Chilena en Baréin relata cómo han sido los ataques que ha ejecutado Irán en Medio Oriente

28 feb. 2026 - 18:30 hrs.

¿Qué pasó?

Israel y Estados Unidos ejecutaron este sábado ataques contra Irán, maniobras que fueron denominadas como la "Operación Furia Épica". Sin embargo, la nación islámica respondió con misiles contra las bases estadounidenses que se encuentran en los países de Medio Oriente.

"Son muy aterradores porque suenan muy fuerte"

Carolina Poblete es una profesora que se encuentra viviendo en Baréin, país que está al frente de Irán y que ha sido blanco de las maniobras de dicha nación islámica. La chilena relató a Meganoticias que por su ventana ha visto cómo los misiles han llegado a la isla.

Respecto a los misiles, dijo que "son muy aterradores porque suenan muy fuerte. Me acaban de compartir mis colegas (profesores) que atacaron edificios residenciales. Están todos mandando mensajes".

"Están atacando edificios civiles", señaló Carolina, en referencia a que Irán ya no estaría dirigiendo sus ataques solo contra las bases estadounidenses.

A diferencia de países como Israel, que cuentan con búnkeres para refugiarse, en Baréin no existen. "Si te dicen refugio, te ponen una lista de lugares, y los lugares son colegios o gimnasios. Nosotros estamos sobre el agua", afirmó.

"El área en que vivo yo es como arena, y esa arena es terreno que le fue ganando al mar. Entonces, no puede haber subterráneos", explicó la chilena sobre el territorio de Baréin y por qué no existen los búnkeres.

Todo sobre Conflicto Israel-Irán