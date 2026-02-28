"Operación Furia Épica": Trump exhorta a los iraníes a "tomar el control" de su gobierno y admite que EEUU puede "sufrir bajas"

28 feb. 2026 - 08:21 hrs.

¿Qué pasó?

A través de un video en su red social Truth Social, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó la madrugada de este sábado ataques conjuntos "de gran envergadura" entre su país e Israel al territorio iraní, una operación que fue bautizada como "Furia Épica".

Trump exhorta a los iraníes a "tomar el control" del gobierno

En medio de su discurso, Trump exhortó a los iraníes a "tomar el control" de su gobierno, mientras fuerzas estadounidenses e israelíes iniciaban un ataque contra las posiciones militares en la república islámica.

"Cuando terminemos, tomen el control de su gobierno. Será suyo para que lo tomen. Esta será probablemente su única oportunidad en generaciones", dijo en el mensaje grabado en Florida.

EEUU puede "sufrir bajas" tras los ataques

El mandatario norteamericano advirtió además que sus fuerzas pueden "sufrir bajas" en el ataque lanzado contra Irán para, según él, destruir las capacidades militares y provocar una revuelta popular en la república islámica.

"Las vidas de valientes héroes estadounidenses pueden perderse y podemos sufrir bajas", expresó el gobernante estadounidense en la alocución en la que anunció la ofensiva.

Como represalia, las fuerzas iraníes ya han atacado las bases estadounidenses en Baréin y Catar; además, se han reportado explosiones en las capitales de Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos.

Todo sobre Donald Trump