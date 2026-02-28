Donald Trump confirma ataque coordinado entre Estados Unidos e Israel contra Irán: Afirmó que busca "eliminar amenazas inminentes"

28 feb. 2026 - 04:59 hrs.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que su país actuó en conjunto con Israel para realizar el ataque contra Irán llevado a cabo durante este sábado 28 de febrero.

En un mensaje en video, el mandatario afirmó que el objetivo es "reducir a nada" la marina iraní y "eliminar amenazas inminentes" causadas por Irán.

El mandatario ofreció este sábado a los dirigentes militares de Irán la "inmunidad" o la opción de enfrentar una "muerte segura". Además, afirmó a los iraníes que, "la hora de su libertad está al alcance de la mano".

Israel y Estados Unidos atacaron Irán

El Ministerio de Defensa de Israel anunció este sábado que lanzó un "ataque preventivo" contra Irán, mientras sonaban sirenas de emergencia en Jerusalén y la población de todo el país recibía alertas telefónicas sobre una amenaza "extremadamente grave".

"El Estado de Israel lanzó un ataque preventivo contra Irán. El ministro de Defensa, Israel Katz, declaró el estado de emergencia especial e inmediato en todo el país", dijo su oficina en un comunicado.

