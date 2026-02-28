Israel detecta misiles lanzados desde Irán y llama a la población a refugiarse

28 feb. 2026 - 05:41 hrs.

¿Qué pasó?

El ejército israelí anunció que había detectado este sábado misiles lanzados desde Irán, en aparente respuesta al ataque lanzado por Israel contra la república islámica.

"Hace poco rato, las sirenas sonaron en distintas áreas del país tras la identificación de misiles lanzados desde Irán hacia el Estado de Israel", dijo el ejército en un comunicado.

Un mensaje fue enviado a los celulares de la población, urgiéndolos a refugiarse.

Registran explosiones en Jerusalén

Además, periodistas de AFP escucharon varias explosiones sobre Jerusalén este sábado, luego de la activación de las sirenas de ataque aéreo y de que el ejército dijera que había detectado múltiples proyectiles lanzados desde Irán.

"Se lanzó una nueva salva de misiles contra el Estado de Israel. Se pide a la población que siga las instrucciones del Comando del Frente Interior y permanezca en espacios protegidos hasta nuevo aviso", aseguraron las fuerzas armadas israelíes en un comunicado.

Detonaciones sacuden capital de Irán

Dos densas columnas de humo fueron vistas este sábado por la mañana en dos barrios distintos de Teherán por periodistas de la AFP, poco después de que se escuchara un fuerte ruido cuyo origen aún no ha sido determinado.

Según la agencia de prensa Isna, una de las columnas se eleva sobre las inmediaciones del barrio de Pasteur, donde se encuentran la residencia del guía supremo y la sede de la presidencia, en pleno centro de la capital iraní.

