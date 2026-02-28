28 feb. 2026 - 08:48 hrs.

¿Qué pasó?

Al menos 24 alumnos murieron en un ataque atribuido a Israel en una escuela de la provincia iraní de Hormozgán, cerca del estrecho de Ormuz, indicó un responsable provincial citado por medios estatales.

"El número de estudiantes muertos en la escuela primaria de Shajare Tayyebeh, en Minab, Hormozgán, asciende a 24", indicó el gobernador de dicho distrito, según la televisión estatal.

El balance anterior daba cuenta de cinco niñas fallecidas en este ataque, que las autoridades iraníes atribuyeron a Israel, como parte del operativo lanzado con Estados Unidos.

Muere un civil en ataques iraníes en Emiratos Árabes Unidos

En tanto, un civil murió este sábado en Abu Dabi en un ataque lanzado por Irán en represalia por el operativo de Estados Unidos e Israel, indicó el Ministerio de Defensa de Emiratos Árabes Unidos en un comunicado.

El Ministerio de Defensa informó de "la caída de restos de misiles en un barrio residencial" de Abu Dabi, lo que "provocó la muerte de un civil de nacionalidad asiática".

Todo sobre Irán