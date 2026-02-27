Avión que transportaba billetes se estrelló en Bolivia: Se reportan al menos 11 fallecidos

27 feb. 2026 - 22:43 hrs.

¿Qué pasó?

Un avión militar Hércules se estrelló este viernes al momento de aterrizar en el aeropuerto de El Alto, cerca de La Paz, informó la administración nacional de aeropuertos. De acuerdo con el Banco Central de Bolivia, el avión transportaba billetes en moneda nacional.

La agencia estatal Navegación Aérea y Aeropuertos Bolivianos (Naabol) señaló en un comunicado que una "aeronave de la Fuerza Aérea Boliviana (...) procedente de la ciudad de Santa Cruz", provocó un accidente en el terminal aéreo.

Imágenes de la televisora Unitel muestran los restos de una parte de la aeronave siniestrada en una calle de la ciudad de El Alto, así como autos y camiones destruidos.

Medios locales informaron que la policía tuvo que dispersar con gases lacrimógenos a ciudadanos que se acercaron al sitio del accidente para recoger los billetes que transportaba la aeronave. El Banco Central de Bolivia solicitó a las personas que los devuelvan, pues no tendrán ningún valor de curso legal.

Al menos 11 personas murieron en accidente aéreo

Según uno de los primeros balances, al menos 11 personas murieron tras la tragedia aérea. Un portavoz de la Dirección Nacional de Bomberos informó que "seis personas han fallecido" en el aeropuerto "y en otro cuadrante (lugar) cinco personas".

