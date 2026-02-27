"El balance es más que positivo": Rafael Araneda y Karen Doggenweiler tras éxito rotundo del Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 22:53 hrs.

Este viernes, a las 22:15 horas, se realizó una conferencia de prensa encabezada por la alcaldesa Macarena Ripamonti y el equipo del Festival de Viña del Mar, compuesto por Juan Pablo González y Daniel Merino.

Además, los animadores del certamen, Rafael Araneda y Karen Doggenweiler, aprovecharon el desarrollo del show de Paulo Londra para responder preguntas de los periodistas.

Juan Pablo González, director del Festival de Viña, destacó que en la presente edición "hicimos apuestas innovadoras. Apostamos por NMIXX y Piare con Pe, no solo por clásicos y leyendas, como Gloria Estefan y Pet Shop Boys".

A esto, agregó que "las puestas en escena fueron de nivel mundial. La imagen, iluminación y sonido, de gran calidad".

¿Qué dijeron los animadores del Festival de Viña?

Por otra parte, Doggenweiler manifestó que "estamos muy felices. El balance es más que positivo... siento que hemos estado en un Festival que se abre a escenarios nuevos, sin perder su esencia y eso es una maravilla".

"Somos un equipo cada vez más afiatado, nos respetamos mucho y nos tenemos mucho cariño", añadió.

Rafael Araneda, en tanto, se detuvo un minuto para hablar sobre lo ocurrido con Asskha Sumathra, valorando la actitud que tuvo la comediante tras su show: "Hubo momentos que todos podríamos haberlo hecho mejor y que se hubiese visto mejor. A mí me da la tranquilidad que, a diferencia de otros festivales, el protagonista contó lo que realmente sucedió".

"Con Karen tuvimos una conversación directa con ella y le agradecimos su honorabilidad y su carácter para enfrentar la verdad", sostuvo.

Este viernes 27 de noviembre es la última noche del Festival de Viña del Mar y está protagonizada por Paulo Londra, Pastor Rocha, Pablo Chill-E y Milo J.

