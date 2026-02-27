"La mejor rapera es chilena": Paulo Londra invitó a Ana Tijoux a su show en el Festival de Viña 2026

27 feb. 2026 - 22:43 hrs.

Tras iniciar con una ovación del público, Paulo Londra está conquistando al "Monstruo" de Viña 2026 y, en medio de su show, anunció a una invitada especial: subió a la Quinta Vergara a la rapera chilena Ana Tijoux.

Antes de anunciarla, estaba interpretando la canción "Mujer Maravilla", y el cantante argentino aprovechó para sumarla de una forma especial: "Hablando de 'Mujer Maravilla', tengo una invitada, la mejor rapera es chilena, y se llama Ana Tijoux".

En un principio, la artista nacional salió al escenario de la Quinta Vergara cantando una canción del grupo musical Makiza, pero luego de unos segundos comenzó a rapear una de sus canciones más reconocidas, la cual fue modificada por Paulo Londra porque hizo versos especiales para compartir juntos en Viña 2026.

Ana Tijoux y la invitación de Paulo Londra a Viña 2026

Luego de interpretar "La rosa de los vientos", Ana Tijoux comenzó a cantar "1977" y todo el público comenzó a corear el hit, mientras el argentino animaba al "Monstruo" para que hicieran "ruido" y apoyaran a la cantante chilena.

Tras cantar, Paulo Londra intervino en la letra de la canción y cantó en el mismo ritmo del tema de Tijoux "Mi Versión", una de sus melodías lanzadas el año pasado, provocando los gritos y aplausos de toda la Quinta Vergara.

