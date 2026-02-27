"Se fugó del calabozo": Carabineros entrega detalles del detenido que se escapó de una comisaría en Las Condes

27 feb. 2026 - 22:21 hrs.

¿Qué pasó?

Carabineros emitió un comunicado para referirse a la fuga de un reo que se encontraba recluido en la 47° Comisaría de Las Condes, Región Metropolitana, hecho que ocurrió durante la tarde de este viernes.

¿Qué informó Carabineros?

"Esta tarde, un individuo de 30 años, detenido por el delito de robo de accesorios de vehículos en el estacionamiento de un supermercado de Las Condes, se fugó del calabozo donde se encontraba recluido", parte explicando la misiva.

Asimismo, la institución policial detalló que el hombre "no registra antecedentes penales".

Producto de la situación, Carabineros recalcó que "se ha iniciado una investigación administrativa para determinar responsabilidades y aplicar sanciones disciplinarias si corresponde".

Por último, indicaron que "se ha desplegado un operativo de búsqueda para recapturar al detenido" y que "todos los antecedentes del caso han sido entregados al Ministerio Público para su investigación".

Todo sobre Policial