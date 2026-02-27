"Puede producir riesgos": Pediatras alertan por el creciente uso de melatonina en formato de gomitas para niños

27 feb. 2026 - 11:40 hrs.

¿Qué pasó?

Pediatras chilenos advirtieron sobre el creciente uso de melatonina en formato "gomitas" para tratar trastornos del sueño en niños, especialmente cuando las familias retoman sus rutinas y regularizan los horarios de sus hijos tras las vacaciones.

Según consigna El Mercurio, este producto es de venta bajo receta médica en Chile, pero se comercializa libremente como suplemento alimenticio en otros países y en plataformas online, lo que ha facilitado su acceso sin supervisión profesional.

La advertencia, publicada recientemente en la revista científica de la Sociedad Chilena de Pediatría (Sochipe), Andes Pediatrica, surge tras un aumento sostenido de consultas en servicios de urgencia por ingesta accidental de melatonina en población infantil.

La melatonina es una neurohormona producida por la glándula pineal, vinculada al ciclo sueño-vigilia. En su versión sintética se utiliza para tratar trastornos del sueño, como insomnio o jet lag, y en pediatría suele indicarse en casos específicos, por ejemplo, en niños con trastorno del espectro autista (TEA) o déficit atencional e hiperactividad (TDAH).

Según la publicación de la Sochipe, los estudios han demostrado que las presentaciones en formato gomita se asocian a un mayor riesgo de presentar síntomas adversos y requerir evaluación médica, en comparación con otras presentaciones.

¿Qué dicen los expertos?

Carolina Méndez, vicepresidenta de la sociedad, alertó que "al parecerse a un dulce, aumenta el riesgo de ingesta accidental y sobredosis. Clínicamente pueden observarse somnolencia excesiva, mareos, cefalea, náuseas e incluso compromiso sensorial en casos más graves. Además, en productos tipo suplemento puede existir variabilidad entre la dosis declarada y la real".

En situaciones de intoxicación, los niños pueden presentar vómitos, alteraciones del habla y compromiso neurológico más severo, especialmente menores de cinco años. Datos del Centro de Información Toxicológica de la UC muestran que, entre 2019 y 2022, se registraron 927 casos, con un aumento del 230% en los reportes anuales. Cerca de tres cuartas partes correspondieron a población pediátrica, predominantemente por exposiciones accidentales.

El término de las vacaciones

Daniela Valenzuela, pediatra de la Clínica Las Condes, dijo que en marzo es más notorio el uso porque "hay que volver a despertarse temprano y muchos niños y familias vienen de vacaciones con rutinas más tardías. Eso genera desfase de sueño, ya que se acuestan tarde y deben levantarse temprano; más pantallas en la tarde y noche, que empeoran el inicio del sueño, y el estrés o ansiedad de retorno".

"En ese contexto aparece la búsqueda de una solución rápida, 'algo para que se duerma', muy amplificada por redes sociales y por el formato amigable de gomitas", señaló, y agregó que "el punto crítico del formato gomita es que se parece a un dulce, y eso cambia el riesgo".

La especialista sostuvo que en la venta online está el peligro de la "variabilidad entre lo que dice la etiqueta y lo que realmente contiene; además de posibles contaminantes o mezclas con otros ingredientes", junto con "presentaciones para niños, con dibujos y sabores, que normalizan el consumo como si fuera inocuo", por lo que llamó a las familias a "no automedicar melatonina en niños. En Chile, si se usa, debería ser indicada y supervisada por un profesional, con dosis, horario y duración definidos".

En tanto, Pablo Brockmann, pediatra de la Red UC Christus, expuso que la melatonina "tiene ciertas indicaciones que siempre tienen que ser supervisadas por alguien que sepa del tema. No es llegar y comprar las gomitas a destajo y empezar a dárselas a los niños".

El también somnólogo apuntó que "en Estados Unidos no se necesita receta, y la mayor cantidad de las gomitas provienen de allá o las trae gente que las compra allá y las revende por MercadoLibre, por Facebook, por redes sociales. Muchos papás caen en la tentación de darle esta gomita como si fuera una vitamina, y si bien en la gran mayoría de los casos no debieran tener inconvenientes, puede producir riesgos".

En esa línea, Méndez instó a fortalecer "la fiscalización del comercio electrónico, especialmente el transfronterizo e informal, así como con los mecanismos de control en el ingreso al país. Cuando medicamentos se comercializan emulando productos nutricionales o suplementos, se genera un vacío regulatorio que facilita que un fármaco que en Chile requiere receta médica circule de facto como un producto de libre acceso".