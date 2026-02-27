Supervisión parental: La nueva herramienta de Instagram para alertar a padres si sus hijos necesitan ayuda

27 feb. 2026 - 12:45 hrs.

En las próximas semanas, Instagram comenzará a notificar a padres que utilicen la herramienta de supervisión parental si sus hijos adolescentes intentan buscar repetidamente términos que podrían significar un riesgo a su integridad física. La medida forma parte de las protecciones asociadas a las Cuentas de Adolescente y a las funciones de control familiar de la plataforma.

Las notificaciones se activarán cuando un menor realice varias búsquedas en un lapso breve que incluyan frases que promuevan el suicidio o las autolesiones, expresiones que sugieran intención de hacerse daño o términos directos como “suicidio” o “autolesiones”. Según informó Meta, la gran mayoría de los adolescentes no intenta buscar este tipo de contenido y, cuando lo hacen, la política vigente es bloquear los resultados y redirigirlos a recursos y líneas de ayuda.

Cómo funcionarán las notificaciones

Padres y adolescentes inscritos en la supervisión recibirán primero un aviso informando que comenzarán a operar estas alertas. Si se activa el sistema, el mensaje llegará por correo electrónico, mensaje de texto o WhatsApp, y también como notificación dentro de la aplicación.

Al ingresar a la alerta, se desplegará un mensaje a pantalla completa que explicará que el adolescente intentó buscar repetidamente contenidos vinculados al suicidio o las autolesiones en un periodo breve. Además, los padres podrán acceder a recursos especializados orientados a facilitar conversaciones que pueden resultar delicadas.

Estas notificaciones comenzarán a implementarse en Estados Unidos, Reino Unido, Australia y Canadá, y se espera que lleguen a otras regiones hacia fines de este año.

El equilibrio entre información y prudencia

Desde la compañía explicaron que el objetivo es entregar herramientas para que los padres puedan detectar si las búsquedas de sus hijos podrían indicar que necesitan apoyo, evitando al mismo tiempo notificaciones innecesarias que pierdan efectividad.

"Cuando un joven busca información sobre el suicidio o las autolesiones, empoderar a los padres para que intervengan puede ser extremadamente importante. El hecho de que Meta haya incorporado ahora esta funcionalidad supone un avance significativo y es el tipo de cambio que los expertos en seguridad infantil han estado promoviendo", expuso el doctor Sameer Hinduja, co-director of the Cyberbullying Research Center.

Para definir el funcionamiento del sistema, se analizó el comportamiento de búsqueda en la plataforma y se consultó al Grupo Asesor sobre Suicidio y Autolesiones. Se estableció un umbral que exige múltiples búsquedas en un corto periodo, manteniendo un enfoque prudente. Se reconoció que en algunos casos podría notificarse a los padres sin que exista un motivo real de preocupación, pero se estima que ese punto de partida es el adecuado.

"Es fundamental que los padres dispongan de la información necesaria para apoyar a sus hijos adolescentes. Se trata de un paso muy importante que debería ayudarles a tener mayor tranquilidad: si sus hijos adolescentes buscan activamente este tipo de contenido perjudicial en Instagram, ellos lo sabrán", dijo Vicki Shotbolt, CEO Parent Zone.

Medidas que se suman a las protecciones vigentes

La red social mantiene políticas que prohíben contenidos que promuevan o glorifiquen el suicidio o las autolesiones. Aunque permite publicaciones en las que personas compartan sus propias experiencias, ese material no se muestra a adolescentes, incluso si proviene de cuentas que siguen.

Las búsquedas asociadas claramente a suicidio o autolesiones no arrojan resultados y son redirigidas a organizaciones y recursos locales de apoyo. También se entregan líneas de ayuda cuando las consultas se relacionan de manera general con salud mental. Además, se mantiene la notificación a servicios de emergencia cuando existe conocimiento de un riesgo inminente de daño físico.

La implementación comenzará con búsquedas dentro de Instagram, pero la compañía informó que trabaja en alertas parentales similares vinculadas a determinadas interacciones de adolescentes con su inteligencia artificial. Estas notificarán a los padres si un menor intenta entablar ciertos tipos de conversaciones relacionadas con suicidio o autolesiones con la IA. Se espera entregar más detalles en los próximos meses.

