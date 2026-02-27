"Debe tener cuidado con que no haya conflictos": Kenita Larraín adelanta lo que será la rutina de Pastor Rocha en Viña

27 feb. 2026 - 13:00 hrs.

El Festival de Viña del Mar cerrará a lo grande con la música de Paulo Londra, Pablo Chill-E y Milo J, además de todo el humor del Pastor Rocha, que buscará coronar el éxito que han tenido los humoristas hasta ahora.

Para adelantar lo que será su esperada rutina, Kenita Larrían anticipó en el programa con 'Gusto a Viña' cómo le irá al comediante, según lo que dice la numerología.

"Debe tener cuidado": La advertencia de Kenita

La numeróloga explicó que, en base a la fecha actual y al día de nacimiento del humorista, su número principal es el 7, "que te invita al éxito, el camino hacia su objetivo", comentó la experta.

Sin embargo, Kenita advirtió que debe tener cuidado con la autoexigencia "porque el 7 es el número de la perfección", por lo que le recomendó que debe saber sortear posibles inconvenientes o imprevistos, "debe saber fluir y seguir adelante, no quedar entrampado".

Asimismo, la exmodelo comentó que el Pastor Rocha también está en un ciclo de número 8, "que también es de éxito. Es representado por Saturno, un planeta muy bueno para lo laboral y no tanto para lo personal. Entonces debe tener cuidado con que no haya conflictos o discusiones con parte del equipo o con otras personas".

De todas maneras, Kenita reiteró que "sí o sí tiene un número que es favorable porque el 7 es un número de triunfo, solo tiene que tomar las riendas de la vida y dirigirlo bien (...) La clave es el orden, eso lo va a ayudar mucho".

