Por "su extraordinario aporte cultural y artístico": Mon Laferte fue nombrada hija ilustre de Viña del Mar

27 feb. 2026 - 14:35 hrs.

Una semana de ensueño es la que ha tenido Mon Laferte. La artista chilena fue nombrada como hija ilustre de Viña del Mar tras consagrarse en la Quinta Vergara con un extenso show en el que no solo recibió las gaviotas de oro y de plata, sino que también fue galardonada con la Gaviota de Platino, la que se ha entregado solo seis veces en la historia.

A este reconocimiento pueden optar quienes tengan una cercanía especial con el Festival de Viña del Mar, recibiendo el premio de manos de la propia alcaldesa de la Ciudad Jardín, Macarena Ripamonti.

A esto se suma que, durante la jornada de este viernes, horas después de su presentación en la Quinta Vergara, Bustamante fue reconocida ni nada más ni nada menos que como hija ilustre de Viña del Mar.

Tal y como ocurrió con la Gaviota de Platino, fue Ripamonti quien encabezó la ceremonia en la que se reconoció a la cantante.

En la ceremonia se destacó que Laferte es merecedora de esta distinción "en reconocimiento a su extraordinario aporte cultural y artístico, así como por llevar la identidad de Viña del Mar a escenarios de todo el mundo".