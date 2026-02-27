Pastor Rocha adelanta lo que será su show en Viña 2026: "Hay que cuestionar la fe"

27 feb. 2026 - 15:30 hrs.

Tras el éxito de las rutinas de humor en esta edición del Festival de Viña del Mar, esta última noche en la Quinta Vergara el encargado de hacer reír al público será Santiago Endara, mejor conocido como Pastor Rocha.

En la previa de su show, el comediante adelantó lo que se podrá ver esta noche y también aprovechó para lanzar una reflexión acerca de la religión y la iglesia evangélica.

Lo que veremos en el show del Pastor Rocha

El humorista comentó que el Pastor Rocha dirá presente en su presentación "con frases icónicas y lo que la gente ya ha visto en redes sociales".

Asimismo, adelantó que va a mostrar una "apuesta muy teatral, también va a haber stand up, y va a estar Santiago y Pastor Rocha. Vamos a hablar de temáticas como relaciones, viajes, conflictos amorosos y, obviamente, el tema iglesia, que es desde también una mirada generalizada de la religión en sí".

Explicó además que la religión es algo con lo que todos han convivido en su vida: "Todos hemos tenido alguna tía que era evangélica o alguna vecina que no le bajaba el volumen, algunos que estaban predicando en la calle".

El origen del Pastor Rocha y las críticas del mundo evangélico

Endara, quien realmente tiene un pasado relacionado con la iglesia evangélica, explicó que el Pastor Rocha surgió "desde que la gente dejó de sentirse bienvenida en una iglesia".

"El Pastor Rocha recoge ciertas malas prácticas, que no es de todos los sectores ni pastores, solo hago una caricatura de aquellas malas prácticas de la religión en sí, de cosas que no me gustan o detesto de la religión", añadió.

Por ello, aseguró que las críticas en contra de él por parte de la iglesia evangélica surgen "porque a veces no sabemos vernos y reírnos de nosotros mismos, no sabemos hacer una autocrítica de que así nos percibe la gente (...) una fe que no se cuestiona es simplemente credulidad vacía y pasajera., hay que pensarla, no solamente sentirla".

