"Mentira, traición e ingratitud": La dura reflexión de Yamila Reyna tras quiebre con Américo

A casi tres semanas de su mediático quiebre con Américo, Yamila Reyna compartió un extenso y personal mensaje en sus redes sociales. La publicación se dio luego de la participación de ambos en el Festival Oro Verde, en Empedrado, instancia que derivó en una denuncia por violencia física y psicológica en contra de su exenamorado.

A través de su cuenta de Instagram, la comediante argentina respondió a quienes le han preguntado cómo enfrenta este momento. “Muchas me preguntan que cómo estoy y de cómo lo hago para seguir adelante. Podría hacerme la fuerte y decir bonitas frases armadas de empoderamiento, pero la verdad es que tengo el alma y el corazón roto, porque soy de las que pensaba que el amor es más fuerte, que el amor todo lo puede y la desilusión de que no es así es devastador”, escribió.

En la misma reflexión, agregó: “Elijo vivir las emociones para entender y sobre todo aceptar, uf!!! Y cuánto cuesta aceptar”.

El mensaje tras el quiebre

Sin mencionar directamente al intérprete de “Te vas”, Reyna apuntó a lo que calificó como una profunda desilusión. “Imagínate creer en la palabra y en el corazón de alguien y decidís entregarte a ojos cerrados con lo mejor que has construido de vos y te das cuenta que esas palabras y acuerdos no solo no se cumplen, si no que están empolvadas de mentira, traición e ingratitud... claro que te rompe por completo, pero ¿cómo lo hago para seguir?”, planteó.

Luego explicó cómo enfrenta el proceso personal que atraviesa. “Mirando mis partes rotas, aceptando que hoy estoy en el suelo, y reconocerlo para desde ahí comenzar a levantarme, y con todo ese gran amor que me quedó de quien no lo valoró, uniré todas mis pedacitos para volver a ser yo, a la que extraño tanto”.

“Esa también soy yo”

En el mismo mensaje, reivindicó su trayectoria y su historia personal. “Aunque hoy sean pedacitos de mí, aún puedo ver esta mujer... la que se ha ganado todo gracias a su trabajo, la que nunca vivió a costas de un hombre, la que hizo su carrera solo y únicamente con talento y esfuerzo, la que es hermosa por dentro y por fuera, la que ama por amar y no por interés, la que se fue de donde quería quedarse para siempre, pero que se supo valorar aunque le sangre el corazón. Esa también soy yo...”.

Finalmente, aseguró que avanzará paso a paso y también se refirió a quienes la han criticado. “Prepárense, porque cuando vuelva mi corona va a brillar más que nunca. Esta es mi confesión, honesta y desde el corazón para todas aquellas que con sus historias me ayudaron a mí. Y a aquellos que pasan a juzgar sin tener la más puta idea de lo que hoy vivo, les deseo que jamás tengan que pasar por un dolor así de grande”, cerró.

El mensaje fue compartido en medio del proceso personal que atraviesa la actriz, quien optó por expresar públicamente el impacto que tuvo el quiebre en su vida.