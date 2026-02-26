La noche más importante de su carrera: Mon Laferte reacciona a la Gaviota de Platino y adelanta nueva canción con Juanes

26 feb. 2026 - 00:32 hrs.

Mon Laferte cerró con broche de oro su tercera presentación en la Quinta Vergara, consagrándose con la tan preciada Gaviota de Platino tras la ovación unánime del "Monstruo" del Festival. Este reconocimiento solo lo habían recibido cinco grandes artistas en la historia del certamen.

Desde la primera canción, la artista se mostró visiblemente emocionada. El público no tardó en responder: le otorgó las Gaviotas de Plata y Oro luego de interpretar "Femme Fatale", "Amor Completo" y "Amárrame", entre otros grandes éxitos de su trayectoria.

Tras entonar dos canciones más después de recibir la Gaviota de Platino, Mon Laferte conversó en el backstage con Tita Ureta y confesó que aún no logra dimensionar del todo lo que vivió arriba del escenario de la Quinta.

"Habría sido la persona más feliz del mundo"

Al preguntarle la animadora por el emotivo momento de la premiación, la artista reconoció que múltiples pensamientos la invadieron al recibir el galardón, pero que los más intensos fueron los de las personas que la rodean: "Recuerdos de mi equipo, de lo que hemos trabajado, mi familia, mi hijo, miles de cosas".

También tuvo palabras para su abuela Norma, fallecida hace más de una década, quien fue un pilar fundamental en su gusto por la música: "Habría sido la persona más feliz del mundo" y "siempre está en mis pensamientos".

Además, subrayó el peso simbólico de este escenario en su vida: "Todas las primeras veces en esta ciudad, es mi ciudad, y el festival, además, es imposible no ponerte nerviosa".

Antes de cerrar la conversación, Tita Ureta le preguntó por la colaboración que tiene pendiente con Juanes. Mon Laferte adelantó que "es una canción que está increíble, es muy linda", y reveló que sí lo invitó a subir al escenario de la Quinta Vergara, pero que el colombiano debía viajar a grabar un nuevo videoclip y no pudo quedarse.

Todo sobre Mon Laferte