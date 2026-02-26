Así fue la propuesta de matrimonio durante show de Mon Laferte en Viña 2026: Cada uno tenía caja de argollas

26 feb. 2026 - 22:50 hrs.

Tras recibir las Gaviotas de Plata y Oro (luego recibiría la de Platino), Mon Laferte continuó su show en Viña 2026 con "Mi buen amo", y en medio de la canción ocurrió algo que nadie en la Quinta Vergara esperaba: una pareja decidió pedirse matrimonio.

Al ser enfocados por la cámara, el Monstruo respondió de inmediato con un grito, pero la sorpresa se multiplicó cuando el público notó que ambos sostenían una caja de argollas. No era una propuesta unilateral: los dos querían casarse.

La ovación fue inevitable. Mon Laferte, que aún estaba cantando, tardó unos segundos en percatarse de lo que ocurría a sus pies. Fue cuando la futura esposa también se arrodilló que la artista levantó la vista, y la expresión de genuino asombro en su rostro lo dijo todo.

Con los brazos abiertos y una sonrisa que no podía disimular, Mon Laferte detuvo la canción para absorber el momento. "¡Felicidades!", les gritó a los futuros novios, lanzándoles un beso a cada uno antes de retomar el show.

Todo sobre Mon Laferte