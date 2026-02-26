Mon Laferte recibe las Gaviotas de Plata y Oro en medio de una ovación del público en Viña 2026

26 feb. 2026 - 22:48 hrs.

Mon Laferte fue la encargada de abrir la penúltima noche del Festival de Viña 2026. En la primera parte de su show, entonó éxitos como "Si tú me quisieras" y "Amárrame", los que fueron coreados por el "Monstruo".

Tras una notable "performance" en el escenario -en la que incluso se cambió de vestuario en tiempo record- la artista chilena fue premiada con las Gaviotas de Plata y Oro.

La emoción de Mon Laferte

La emoción fue tal que abrazó ambos galardones y agradeció el apoyo de sus fanáticos, que incluso lloraron con sus canciones.

En medio de los gritos, se escuchó también cómo el "Monstruo" coreaba "Gaviota de Platino", la que, al menos en la primera parte del concierto, no fue entregada.

Esta es la tercera vez que Mon Laferte se presenta en el Festival de Viña. La primera fue en 2017, cuando hizo de jurado, presentándose en la última noche. Luego, en 2020, regresó a la Quinta Vergara y se llevó las Gaviota de Plata y Oro, al igual que en su debut, eso sí, ya como una artista consolidada a nivel internacional.

