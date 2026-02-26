Festival de Viña 2026: Sigue en vivo la quinta noche con transmisión especial con lengua de señas

26 feb. 2026 - 21:06 hrs.

La quinta noche del Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar 2026 llega cargada de historia y emoción. Tras cuatro jornadas de alto voltaje que ya dejaron momentos memorables con Gloria Estefan, Pet Shop Boys, Bomba Estéreo, Jesse & Joy, NMIXX, Juanes, Asskha Sumathra y Ke Personajes, el certamen más importante de América Latina se acerca a su recta final con una noche que combina el regreso de una hija pródiga, un hito en la historia del humor criollo y un espectáculo sinfónico sin precedentes.

Karen Doggenweiler y Rafael Araneda regresan a la conducción a partir de las 21:15 horas desde el Anfiteatro Quinta Vergara para guiar una velada que mezcla el rock emotivo de una artista que volvió a casa, la frescura de la primera comediante mujer en pisar este escenario y el reguetón revestido de orquesta en vivo.

Al igual que en las noches anteriores, la señal de Mega 2 incluirá interpretación en lengua de señas, una iniciativa que ha sido ampliamente aplaudida en redes sociales desde su implementación. La señal es gratuita y de libre recepción: basta con sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor con norma digital, o seguir la transmisión a través de Mega GO o Disney+.

El espectáculo también lo puedes seguir mediante esta misma nota, desde tu celular o computadora, en cualquier lugar en que te encuentres.

Los artistas de la quinta noche

La parrilla de este jueves 26 de febrero abre con quien quizás tiene más que decir en este escenario que cualquier otro artista de la semana. Mon Laferte, nacida y criada en Viña del Mar, regresa a la Quinta Vergara seis años después de su última y aplaudida visita. La cantante y compositora, que en ese tiempo ha seguido construyendo un universo artístico propio e inconfundible, viene además con material nuevo bajo el brazo. Su show promete ser un recorrido emocional por sus clásicos y sus últimas entregas, con la crudeza y la honestidad que la han convertido en una de las voces más respetadas del continente.

El bloque de humor de esta quinta noche trae consigo un hito que quedará escrito en los 65 años de historia del festival. Piare con P, nombre artístico de la comediante nacional Pauline Echeverría, se convierte en la primera mujer en presentar una rutina de humor en la Quinta Vergara. Con un estilo directo, físico y sin filtros que la ha posicionado como una de las figuras más queridas de la comedia chilena actual, Piare llega al escenario más exigente del país con todo por ganar. El Monstruo tendrá la última palabra.

El cierre de la noche es para Yandel Sinfónico, una versión completamente renovada del reggaetonero puertorriqueño Llandel Veguilla. En su cuarta visita a la Quinta Vergara —las tres anteriores siempre junto a Wisin—, el artista se presenta por primera vez en solitario y lo hace con una propuesta que reinterpreta sus mayores éxitos acompañado de una orquesta filarmónica en vivo. Un cruce inédito entre el ritmo urbano y la música de cámara que apunta a sorprender incluso a quienes creyeron que ya lo habían visto todo en este escenario.

