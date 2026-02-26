Pakistán declara "guerra abierta" contra el gobierno talibán de Afganistán

26 feb. 2026 - 22:00 hrs.

¿Qué pasó?

El gobierno de Pakistán declaró "guerra abierta" al gobierno talibán de Afganistán tras una escalada de ataques mortales entre ambos países registrados durante la madrugada de este viernes. Entre los objetivos militares alcanzados figura la capital afgana de Kabul.

Fue el ministro de Defensa de Pakistán, Khawaja Asif, escribió a través de X: "Nuestra paciencia ha llegado al límite. A partir de ahora, es la guerra abierta entre nosotros y ustedes".

Por otro lado, el portavoz del gobierno talibán, Zabihullah, confirmó los ataques sobre el territorio afgano y negó que hubieran dejado víctimas. "El cobarde ejército pakistaní ha llevado a cabo bombardeos de algunas áreas de Kabul, Kandahar y Paktia", declaró.

Sin embargo, el primer ministro de Pakistán, Mosharraf Zaidi, afirmó que sus ataques habrían provocado la muerte de 133 talibanes y dejado más de 200 heridos.

Pocas horas antes de la declaración de guerra por parte del gobierno pakistaní, voceros del Talibán habían dado por terminada su ofensiva tras un presunto saldo de 55 soldados pakistaníes fallecidos.