Con look Marilyn Monroe y ojos vendados: Mon Laferte abrió la quinta noche con una puesta en escena impactante

26 feb. 2026 - 22:11 hrs.

Mon Laferte tuvo la responsabilidad de abrir la quinta noche de Viña 2026 y hacer vibrar a la Quinta Vergara con sus más grandes éxitos de pop, rock alternativo y jazz, para así dar pie a la penúltima jornada de festival en grande.

El inicio de su show fue muy teatral y poético, ya que salió al escenario con un gran vestido blanco y una peluca blanca al estilo de Marilyn Monroe, amarrada de manos y con los ojos vendados.

La cantante viñamarina llegó al país el martes y con una gran expectación, ya que se ha especulado bastante en la prensa nacional que es una de las artistas elegibles para llevarse el máximo reconocimiento del Festival de Viña: la preciada Gaviota de Platino.

Así fue el inicio del show de Mon Laferte en Viña 2026

Mon Laferte decidió abrir su show con la canción "Mi hombre", que pertenece a su último disco con el que hará gira a nivel mundial. La interpretación causó la ovación de todo el "Monstruo", quienes corearon el tema al unísono.

Además, al estar maniatada y sin poder ver, la artista en los primeros segundos solo pudo expresarse con su canto, para luego desatarse sola y mover sus brazos, presentando la canción de manera muy teatral.

