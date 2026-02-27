Cortes de luz afectarán a 9 comunas este viernes en la Región Metropolitana

27 feb. 2026 - 00:00 hrs.

¿Qué pasó?

Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 27 de febrero en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.

A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.

¿Dónde se cortará la luz este viernes?

Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Independencia: Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.

La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.

Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.

Santiago: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.

Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.

Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.

Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.