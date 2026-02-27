Cortes de luz afectarán a 9 comunas este viernes en la Región Metropolitana
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este viernes 27 de febrero en sectores de nueve comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este viernes?
Estación Central: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Independencia: Desde las 09:00 hasta las 14:00 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Cisterna: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
San Miguel: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
San Joaquín: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Santiago: Desde las 09:00 hasta las 12:00 horas.
Desde las 10:30 hasta las 16:30 horas.
Las Condes: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
Desde las 09:30 hasta las 10:30 horas.
