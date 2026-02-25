Por hasta 7 horas: Enel programa cortes de luz para este miércoles 25 de febrero
- Por Emilio Senn
¿Qué pasó?
Enel programó una serie de cortes de luz para este miércoles 25 de febrero en sectores de siete comunas de la Región Metropolitana. La medida responde a trabajos en la red eléctrica y podría extenderse por hasta 7 horas consecutivas en algunos casos.
A través de su sitio web, la compañía dio detalles acerca de los puntos afectados por la suspensión de suministro.
¿Dónde se cortará la luz este miércoles?
Conchalí: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Ir a la siguiente nota
Maipú: Desde las 11:00 hasta las 17:00 horas.
La Granja: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
La Florida: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
Macul: Desde las 10:00 hasta las 17:00 horas.
San Joaquín: Desde las 9:30 hasta las 15:30 horas.
Santiago: Desde las 10:00 hasta las 16:00 horas.
Leer más de