Bailó y se emocionó hasta las lágrimas: Fátima Bosch vivió emotivo momento con homenaje a México de Jesse & Joy en Viña 2026

Durante su presentación en Viña 2026, Jesse & Joy rindieron homenaje a México interpretando clásicos del país norteamericano, y provocaron que la actual Miss Universo, Fátima Bosch, bailara y se emocionara hasta las lágrimas.

La producción del festival enfocó en diferentes oportunidades a la mexicana: en algunos momentos fue vista bailando una canción de Juan Gabriel junto a Juan Manuel Astorga, y llorando cuando la vocalista interpretó "Volver, volver" de Vicente Fernández.

Lo que añadió aún más emoción al homenaje fue que el dúo invitó, desde el escenario de la Quinta Vergara, a un grupo de mariachis para acompañarlos y "traer un pedacito de México" hasta Viña 2026.

El emotivo homenaje de Jesse & Joy que hizo llorar a Fátima Bosch

Cuando Joy comenzó a cantar "Caray" de Juan Gabriel, la Miss Universo se puso de pie junto al jurado para disfrutar la canción, y fue captada bailando al ritmo del tema junto al periodista de Meganoticias Juan Manuel Astorga.

Al llegar "Volver, volver", Fátima Bosch ya estaba muy emocionada, y en distintos momentos del homenaje fue vista con lágrimas en el rostro y aplaudiendo la presentación de Jesse & Joy en Viña 2026.

