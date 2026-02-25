Con guiños a George Harris: Así fue el inicio de la rutina de Esteban Düch en Viña 2026

25 feb. 2026 - 00:51 hrs.

En la tercera jornada de Viña 2026, el encargado de conquistar con risas al Monstruo fue el comediante Esteban Düch, quien dio inicio a su rutina con guiños a su compatriota George Harris y bromeó sobre ser venezolano en Chile.

Las redes sociales esperaban que el humorista comenzara su show en la Quinta Vergara mencionando al comediante venezolano que no logró convencer al público el año pasado, y que hablara además sobre su experiencia viviendo en el país. Cuando Düch hizo ambas cosas, las risas y los aplausos fueron inmediatos.

Esteban Düch comenzó a hacerse viral en redes sociales a inicios del año pasado, y en esta oportunidad tuvo la tarea de reivindicar el humor venezolano en Viña 2026 y arrancar carcajadas en el "Monstruo".

El comienzo de la rutina de Esteban Düch

Al entrar al escenario, el comediante pidió una "bulla" y la clásica ola en la Quinta Vergara, e inmediatamente hizo un chiste sobre su nacionalidad. "Me encanta iniciar la ola, pero de migrantes. Me hago cargo inmediatamente de mi condición. Sí, soy venezolano. ¿Dónde están esta noche los venezolanos?", lo que provocó la ovación del público.

Posteriormente se refirió a George Harris y reveló que no esperaba la invitación al festival tras el fracaso del venezolano en 2023: "Yo no me esperaba la invitación a este gran festival, porque bueno, ustedes saben que el año pasado pasaron cositas". Además, mencionó que compartió camarín con Jesse & Joy y NMIXX, lo que desató la euforia de los fanáticos del k-pop.

