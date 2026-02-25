Esteban Düch se lució en Viña 2026 cantando canción de 31 minutos junto a Rodrigo Salinas

25 feb. 2026 - 02:11 hrs.

Fue uno de los momentos más emotivos de la tercera noche del festival. Tras recibir la Gaviota de Plata en Viña 2026, Esteban Düch tomó la guitarra e interpretó "Mi equilibrio espiritual", el hit de 31 Minutos que hizo corear a la Quinta Vergara entera.

Pero ahí no terminó la sorpresa: el comediante venezolano reveló que, junto a un amigo, había compuesto una respuesta musical al clásico del programa de títeres, e invitó a Rodrigo Salinas a subir al escenario para cantarla con él.

Antes de presentarlo, Düch agradeció a 31 Minutos por haber sido parte de la crianza de su hijo, y contó cómo nació la idea del nuevo tema: "Fue mi hijo el que me dijo: 'Papá, ¿y qué pasó con las rueditas? ¿Nadie más las usó?'. Yo me quedé con esa idea y fui donde un amigo... alguien que casualmente fue parte del elenco original de 31 Minutos".

El emotivo momento junto a Rodrigo Salinas

El comediante también reveló que ese colega chileno no solo lo inspiró musicalmente, sino que se convirtió en una de las personas más importantes desde su llegada al país.

Cuando Salinas salió a escena, lo hizo como solo él sabe: "Tulio, estamos al aire". El público estalló. Juntos interpretaron la canción de las "rueditas", un tema que, más allá del homenaje a 31 Minutos, celebra a quienes han acompañado a Düch y Salinas en los momentos más importantes de sus vidas.

