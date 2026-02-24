Así reaccionó Vesta Lugg al ser sorprendida junto a Chapu en el react de Viña 2026

24 feb. 2026 - 22:00 hrs.

Durante la transmisión del react de Viña 2026, Francisco "Chapu" Puelles y Vesta Lugg fueron captados juntos por la periodista Lorena Ramírez, de la señal digital de Mega, al llegar a la Quinta Vergara tomados del brazo.

Al notar la presencia de la reportera, la cantante optó por un saludo breve y continuó su camino sin detenerse, dejando al actor frente a las cámaras.

Chapu reaccionó con una risa nerviosa y se quedó unos instantes con Ramírez para hablar sobre su vestuario, aunque poco después también se retiró, todo antes de que comenzara la tercera noche del festival, marcada por las baladas y el k-pop.

El momento en que Chapu y Vesta llegan a Viña 2026

La pareja apareció en el pasillo mientras la transmisión aguardaba la llegada del comediante Esteban Düch y el grupo NMIXX. Ramírez aprovechó el momento para abordarlos, pero Vesta prefirió no detenerse.

"¡Ah, y viene acompañado! ¡Se nos escapó la Vesta! Chapu está nervioso", comentó Paulina Flores en el react al verlos llegar. El actor tardó unos segundos en encontrar las palabras ante la pregunta de la periodista, pero pronto se relajó y la conversación fluyó con normalidad.

