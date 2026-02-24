EN VIVO: Sigue la transmisión digital de la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026

24 feb. 2026 - 19:30 hrs.

La tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026 promete ser una de las más recordadas en la historia del certamen. Y para vivirla de verdad, no basta con sintonizar la señal principal: el React oficial de Mega, disponible en mega.cl y en los canales de YouTube de Mega y Meganoticias, tiene todo lo que necesitas para que la experiencia sea completa, entretenida y con mirada desde adentro.

Al frente del React está la periodista Poli Flores junto al reconocido humorista Alex Ortiz, "El Flaite Chileno". Además, las periodistas Ignacia Valenzuela y Lorena Ramírez estarán moviéndose por los pasillos y camarines de la Quinta Vergara para mostrar todo lo que ocurre detrás de la cortina: las preparaciones de último minuto, las emociones antes de salir a escena y esos momentos humanos que nunca aparecen en la transmisión oficial.

Los artistas que mueven la tercera noche

Jesse & Joy abren la jornada con el peso de una carrera que ha dejado huella en el pop latinoamericano. Los hermanos Huerta regresan a la Quinta Vergara después de ocho años, y con ellos vuelven canciones que forman parte de la memoria sentimental de toda una generación.

El segmento de comedia será responsabilidad de Esteban Düch, humorista venezolano radicado en Chile desde hace más de una década, que da esta noche el salto más importante de su carrera al enfrentar por primera vez el escenario más exigente de América Latina.

El cierre de la noche, sin embargo, es lo que convierte este martes 24 de febrero en una fecha con mayúsculas en la historia del festival: NMIXX, el sexteto surcoreano compuesto por Haewon, Lily, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, se convierte esta noche en la primera agrupación de K-pop en actuar en la Quinta Vergara.

¿Cómo Seguir el React?

Simple: entra a mega.cl o busca el canal de YouTube de Mega o Meganoticias y abre el stream en paralelo a la transmisión del festival. Poli Flores, Alex Ortiz, Ignacia Valenzuela y Lorena Ramírez hacen el resto. Esta noche, la Quinta Vergara tiene dos dimensiones: la del escenario y la del React. Las dos valen la pena.

