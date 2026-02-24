Los secretos del vestuario de Karen en Viña 2026: Diseñadora adelanta lo que será el vestido que usará este martes

24 feb. 2026 - 17:11 hrs.

Karen Doggenweiler ha deslumbrado en las primeras dos noches del Festival de Viña del Mar con vestidos que han sido ampliamente elogiados por los expertos y el público viñamarino.

Detrás del diseño del vestido verde de la segunda noche está la argentina María Gorof, quien también adelantó que esta tercera jornada Karen usará un sorprendente vestido confeccionado por ella.

Las sorpresas del vestido de esta noche

La diseñadora comentó que el vestido de Karen tuvo "mucho trabajo a mano, 120 horas de bordado a mano", incluyendo fleco por fleco. "Pesa entre 6 a 7 kilos", reveló.

En tanto, para esta jornada de martes, adelantó que "vamos a ver una sorpresa más arquitectónica", aunque también tendrá una segunda pieza, al igual que lo ocurrido en la segunda noche. "Lo que buscamos es representarla a ella, que sea su identidad", explicó.

A pesar de no entregar detalles del color o diseño, Gorof adelantó que el vestido de Karen de esta noche será de un "estilo clásico, de diva de Hollywood, súper arquitectónico".



Para cerrar, la experta detalló que están trabajando en este vestido desde agosto de 2025, cuando Karen viajó a Argentina para verla y planificar los diseños.

