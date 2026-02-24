EN VIVO: Sigue la tercera noche del Festival de Viña del Mar con interpretación en lengua de señas

24 feb. 2026 - 18:51 hrs.

A partir de las 21:15 horas, con Karen Doggenweiler y Rafael Araneda al mando de la conducción, la tercera noche del 65° Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar promete ser una de las más diversas y comentadas de esta edición.

Tres propuestas radicalmente distintas se suceden sobre el escenario del anfiteatro: baladas mexicanas que llevan más de una década sonando en Chile, humor contingente con acento venezolano y, para cerrar la noche, un acontecimiento sin precedentes en la historia del festival.

Tal como ocurrió el 2025, todas las presentaciones tendrán un ingrediente especial mediante la señal de Mega 2: la interpretación en lengua de señas, la que ha sido aplaudida por usuarios de redes sociales.

La señal es emitida por Mega 2 (también por Mega.cl), la cual es gratuita y de libre recepción. Solo necesitas sintonizar el canal 9.2 HD en tu televisor con norma digital o ver la transmisión a través de la plataforma de streaming Mega GO o Disney+.

El espectáculo también lo puedes seguir mediante esta misma nota, desde tu celular o computadora, en cualquier lugar en el que estés.

La tercera noche del Festival

Jesse & Joy: El Regreso de un Clásico

Los responsables de abrir la tercera noche festivalera serán los integrantes del exitoso dúo mexicano Jesse & Joy, quienes volverán a la Quinta Vergara tras ocho años, en lo que será su tercera presentación en el mayor escenario del país.

Hermanos desde la infancia y socios artísticos desde hace más de dos décadas, Jesse Huerta y Joy Huerta se han consolidado como uno de los dúos más queridos del pop latino.

Esteban Düch: El Humor con Acento Venezolano

El segmento de comedia de la noche estará a cargo de Esteban Düch, un nombre cada vez más conocido en la escena del entretenimiento chileno. Venezolano radicado hace una década en Chile, intentará hacer olvidar el fracaso de su compatriota George Harris en 2025.

NMIXX: El K-pop Hace Historia en la Quinta Vergara

El momento más esperado de la noche llega con el cierre: el grupo surcoreano NMIXX, que debutó en 2022, se presenta en el Festival Internacional de la Canción de Viña del Mar, marcando un hito al ser la primera agrupación de K-pop en actuar en este prestigioso evento. DUPLOS

El grupo femenino de Corea del Sur está integrado por seis artistas: Haewon, Lily (la única integrante nacida en Australia), Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin. Los Andes Todas ellas tienen entre 18 y 22 años y representan lo mejor de la nueva generación del pop coreano, un género que hoy domina rankings globales y arrasa en plataformas de streaming.

Su nombre no es casual: NMIXX combina la letra "N", que representa "now", "new", "next" y la desconocida "n", y la palabra "mix", que simboliza la combinación y la diversidad, significando en conjunto "la mejor combinación para una nueva era".

