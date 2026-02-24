Gaviota de Platino: ¿La organización tiene disponible el galardón para Viña 2026?

24 feb. 2026 - 16:20 hrs.

Solo cinco artistas son los que han recibido la Gaviota de Platino, un reconocimiento excepcional que se entrega a quienes no solo cumplen con un buen cometido sobre en el Festival de Viña, sino que además que tienen a cuestas una trayectoria destacable.

De hecho, existe una comisión que se reúne para evaluar la cercanía del artista con el certamen, la cantidad de veces que ha participado, entre otros factores.

Se trata de un galardón construido a base de cromo y rodio, que es uno de los seis elementos del grupo de metales de platina. Además, la gaviota cuenta con 85 cristales de la marca Swarovski incrustados en la figura.

La última artista en recibirlo fue Myriam Hernández en lo que fue la edición recién pasada en el certamen. Una de las preguntas que se hace la audiencia es si en esta versión existirá esta condecoración para alguno de los artistas que digan presente en el evento.

El primero en recibirlo fue Luis Miguel, Isabel Pantoja en honor a Juan Gabriel hizo lo propio, Lucho Gática lo recibió de manera póstuma y Los Jaivas ha sido la única banda en ser merecedora del premio.

¿La organización tiene gaviotas de platino disponibles?

Enzo López, dueño de Broncería Chile, firma encargada de la elaboración de estos trofeos, indicó que la organización del Festival tiene en stock algunos ejemplares en el caso de que fuese necesario entregar uno de ellos.

"Ellos manejan el producto en caso de que sea necesario otorgarlo. Y nosotros también tenemos en bodega en caso de que llegasen a necesitar urgente. Hay más", dijo López.

Todo sobre Festival de Viña