Julio Iglesias demanda a vicepresidenta española por acusaciones de abusos sexuales en su contra

24 feb. 2026 - 15:08 hrs.

El cantante español Julio Iglesias inició acciones legales contra la vicepresidenta segunda del Gobierno de España, Yolanda Díaz, tras una serie de declaraciones que, según su defensa, han afectado su honor y reputación.

A través de su representante legal, José Antonio Choclán, el artista exigió que la ministra de Trabajo y Economía Social rectifique públicamente mensajes difundidos en la red social Bluesky, donde se refirió a supuestos “abusos sexuales” y a la existencia de una “situación de esclavitud” sufrida por trabajadoras al servicio del cantante.

Las publicaciones en redes sociales

La controversia se originó el 13 de enero, cuando la vicepresidenta compartió en Bluesky una noticia relacionada con acusaciones formuladas por extrabajadoras del artista. En esa publicación escribió: “Escalofriantes testimonios (...) Abusos sexuales y una situación de esclavitud con una estructura de poder basada en la agresión permanente”.

Al día siguiente, durante una intervención en un programa de televisión en el que se abordó la denuncia presentada por extrabajadoras de Iglesias, la ministra afirmó que las denunciantes “estaban en una posición de inferioridad extrema, extrema en tanto que seres humanos, extrema en tanto que trabajadoras de Julio Iglesias”. Añadió además: “La investigación que estamos conociendo estos días da terror, da pánico, se concentran todas las vulneraciones de los derechos humanos en mujeres”.

Posteriormente, tras conocerse la reacción judicial del cantante, Díaz volvió a referirse al tema en sus redes sociales: “Con denuncias o sin denuncias, las mujeres ya no nos callamos”.

Las acusaciones contra el artista no prosperaron judicialmente. El Ministerio Fiscal decretó el archivo por la “falta de jurisdicción de los tribunales españoles y, por lo tanto, la falta de competencia de la Fiscalía de la Audiencia Nacional para conocer de la investigación preprocesal de los hechos denunciados”.

Las exigencias del cantante

En el documento remitido a la vicepresidenta, la defensa del intérprete sostiene que “la demandada, alto cargo público del Estado, emitió a la opinión pública primero a través de una red social y, después, a través de un medio de televisión claros prejuicios de culpabilidad contra Iglesias, tales como que en su casa se cometían abusos sexuales, los trabajadores se encontraban en régimen de esclavitud y se vulneraban sistemáticamente los derechos fundamentales”.

Asimismo, se solicita que la autoridad admita el carácter “gravemente injurioso y calumnioso” de sus declaraciones y que reconozca la existencia de un “indebido juicio paralelo procedente de una autoridad pública extrajudicial”, mediante afirmaciones que, según el escrito, han lesionado “el honor y la imagen y la reputación social” del cantante.

El equipo jurídico también ha pedido una indemnización económica cuya cuantía, según el texto recogido por Europa Press, debería fijarse “en función del grave daño social producido” por lo que consideran un comportamiento “injurioso y calumnioso”.