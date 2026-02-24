Fran Maira protagoniza grave accidente de tránsito en La Dehesa
- Por Emilio Senn | Carlos Jara
¿Qué pasó?
La cantante y exchica reality Fran Maira protagonizó este martes un grave accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 21:45 horas, cuando la artista -a bordo de un vehículo- impactó a una motocicleta.
El siniestro tuvo lugar en la intersección de Robles y Avenida La Dehesa, hasta donde se trasladaron equipos de emergencia. De acuerdo a información preliminar, el motorista permanecería en estado de gravedad tras la colisión.
Noticia en desarrollo...
Leer más de
Notas relacionadas
- Confirman nuevo fallecido por explosión de camión en Renca y aumenta a 11 el número de víctimas fatales
- Se desenganchó y avanzó sin conductor: Video muestra impactante caída a barranco de bus RED en Lo Barnechea
- Tragedia por explosión de camión en Renca: Confirman nuevo fallecido y aumenta a 10 el número de víctimas fatales