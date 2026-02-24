Logo Mega

Fran Maira protagoniza grave accidente de tránsito en La Dehesa

¿Qué pasó?

La cantante y exchica reality Fran Maira protagonizó este martes un grave accidente de tránsito en la comuna de Lo Barnechea, Región Metropolitana. El hecho ocurrió cerca de las 21:45 horas, cuando la artista -a bordo de un vehículo- impactó a una motocicleta.

El siniestro tuvo lugar en la intersección de Robles y Avenida La Dehesa, hasta donde se trasladaron equipos de emergencia. De acuerdo a información preliminar, el motorista permanecería en estado de gravedad tras la colisión.

Noticia en desarrollo...

