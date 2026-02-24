Intérprete chileno de NMIXX adelanta el show para Viña 2026: "Ellas se han preparado mucho"

24 feb. 2026 - 22:47 hrs.

Salomón es un chileno, intérprete de NMIXX, que conversó en la noche de este martes en el backstage de la señal digital del Festival de Viña del Mar 2026.

El joven adelantó cómo se viene el show del grupo femenino de k-pop, que se encargará de cerrar la tercera jornada en la Quinta Vergara: "A mí me tocó (trabajar en) escenario y el recibimiento ha sido increíble", sostuvo.

"Ha sido una experiencia muy grata"

Salomón aseguró que "ellas se han preparado mucho" y que "ha sido una experiencia muy grata y nueva para muchos de nosotros".

"Yo me encargo de ciertas cosas específicas. El rol es ayudarlas en lo que necesiten sobre el escenario", añadió.

Es la primera vez que un artista o grupo de k-pop se presenta en el escenario del Festival de Viña del Mar, por lo que el espectáculo de NMIXX será inédito.

Todo sobre Festival de Viña