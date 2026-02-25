"Es nuestra primera vez aquí": NMIXX se lució con un perfecto español sobre el escenario del Festival de Viña

25 feb. 2026 - 03:14 hrs.

NMIXX impactó con un show marcado por sus grandes éxitos, asombrosas coreografías e incluso la presencia de Kidd Voodoo sobre el escenario en el Festival de Viña del Mar 2026.

Pero otra cosa que llamó la atención fue su dominio del español. Las seis integrantes del grupo femenino de k-pop se presentaron en nuestro idioma, lo que desató una ola de gritos por parte de sus fans.

"Es nuestra primera vez aquí en Viña del Mar, así que vamos a presentarnos una por una", manifestó Haewon, quien dio paso al resto de sus compañeras que saludaron y dijeron en voz alta su nombre artístico.

El grupo está compuesto Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin, quienes marcaron un hito esta noche, al ser el primero en presentarse en la historia del Festival de Viña.

