Rafa y Karen en el público con los fans: Así fue la sorprendente presentación de los animadores de Viña a NMIXX

25 feb. 2026 - 02:42 hrs.

Rafael Araneda y Karen Doggenweiler se mezclaron entre el público de la Quinta Vergara para presentar, en la madrugada de este miércoles, a NMIXX, el grupo encargado de cerrar la tercera noche del Festival de Viña 2026.

Los animadores quedaron impactados con la energía de los fanáticos. "Esto es lo que provoca el k-pop. Esto es lo que provoca estas chicas que vienen desde Corea", expresó Araneda, visiblemente emocionado con el ambiente en el recinto.

"Todos estamos aquí, esto está repleto", remarcó el animador, antes de liderar una cuenta regresiva para presentar al grupo femenino surcoreano.

El show marcó un hito histórico para el certamen: es la primera vez que un artista o grupo de k-pop pisa el escenario de la Quinta Vergara.

