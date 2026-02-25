Dónde ver la presentación completa de NMIXX en el Festival de Viña 2026

25 feb. 2026 - 09:27 hrs.

NMIXX dejó la vara altísima en la tercera noche del Festival de Viña del Mar 2026. El grupo surcoreano de k-pop hizo historia en la Quinta Vergara con una presentación que superó todas las expectativas: energía desbordante, coreografías impecables y una conexión especial con el público chileno que nadie esperaba.

El "Monstruo" las premió con las gaviotas de plata y oro, reconociendo una noche verdaderamente memorable.

Uno de los momentos más destacados fue cuando las seis integrantes —Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin— interpretaron "Ponte Lokita", el viral hit de Katteyes y Kidd Voodoo, cantando en español y siguiendo la letra a la perfección. La sorpresa fue aún mayor cuando el propio Kidd Voodoo subió al escenario para interpretar su estrofa junto a ellas, desatando la euforia del público.

La noche también tuvo espacio para la emoción: el público le cantó el cumpleaños a Haewon, en un momento que tomó por sorpresa a todo el grupo y que arrancó sonrisas en todo el escenario. Además, un fan le obsequió una bandera de Chile con mensajes de seguidores de distintas partes, un gesto que las integrantes recibieron con visible emoción.

Durante la presentación, Lily, Haewon, Sullyoon, Bae, Jiwoo y Kyujin se dirigieron al público en castellano e hicieron un ceacheí que erizó la piel a más de alguno.

Si no pudiste verlo en vivo o simplemente quieres revivir cada momento, la presentación completa está disponible en este link en Mega Go, la plataforma de streaming de Mega, donde puedes disfrutarla cuando quieras y cuantas veces quieras.

¿Cómo acceder a Mega Go?

Mega Go concentra todas las presentaciones de artistas y humoristas del Festival de Viña del Mar 2026 en un solo lugar. Para verlas, solo debes ingresar a megago.cl o descargar la aplicación en tu dispositivo móvil, disponible para iOS y Android.