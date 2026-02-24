Por más de $8 mil millones: SEC aplica dos nuevas multas por mega apagón de febrero de 2025

24 feb. 2026 - 14:36 hrs.

¿Qué pasó?

La Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC) multó a las empresas CGE Transmisión y Engie Energía con un total de 120 mil unidades tributarias mensuales (UTM), equivalente a más de $8.350 millones.

El anuncio se enmarca en las conclusiones de la investigación que desarrolló el ente fiscalizador por el mega apagón del 25 de febrero de 2025, un corte de suministro eléctrico que afectó por varias horas al 98,5% de Chile, entre Arica y Chiloé.

El desglose de las multas es de 60 mil UTM para cada empresa, es decir, $4.176 millones por compañía, por falta de mantención de las instalaciones de respaldo del sistema Scada.

Estas sanciones se suman a las aplicadas el pasado viernes 20 de febrero, cuando se dieron a conocer multas de 180 mil UTM para InterChile, 80 mil para Transelec, 50 mil para Alfa Transmisora y 300 UTM para cada uno de los consejeros del Coordinador Eléctrico Nacional (CNE), por lo que hasta ahora la investigación ha permitido aplicar multas por más de $29 mil millones.

¿Qué dijeron desde la SEC por las nuevas multas?

La superintendenta Marta Cabeza Vargas sostuvo que "estas nuevas multas se suman a las ya aplicadas la semana pasada, porque forman parte de la misma investigación. Esta indagación implicó el análisis exhaustivo de miles de antecedentes técnicos y operativos, lo que nos permitió determinar responsabilidades concretas en las circunstancias que derivaron en la interrupción del suministro eléctrico, su extensión y duración, tanto de las empresas sancionadas como de los consejeros del Coordinador".

La titular de la SEC añadió que la investigación aún no se ha cerrado completamente, por lo que no descartó la aplicación de nuevas sanciones contra las empresas que ya se encuentran con formulaciones de cargo desde agosto del año pasado, en vista de su presunta responsabilidad en este caso.

