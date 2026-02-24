Detienen a acusado de robar antiguas Gaviota de Oro y Antorcha de Plata en Viña del Mar

24 feb. 2026 - 13:35 hrs.

¿Qué pasó?

Un insólito robo se registró en la ciudad de Viña del Mar, en la región de Valparaíso, donde un delincuente sustrajo unas antiguas Gaviota de Oro y Antorcha de Plata entregadas como premio años atrás en el Festival Internacional de la Canción.

De acuerdo con lo informado por la Brigada Investigadora de Robos (Biro) Concón de la Policía de Investigaciones (PDI), el delito ocurrió el domingo en dependencias del Club Árabe, emplazado en avenida La Marina.

Afortunadamente, el trabajo de la PDI, que incluyó la revisión de cámaras de seguridad levantadas desde el sitio del suceso, permitió establecer la identidad del ladrón y determinar que ingresó al recinto escalando.

Se detuvo al acusado, pero no se han encontrado los antiguos premios

El subprefecto Ricardo Flores, jefe (s) de la Biro Concón, explicó que "en base a una orden de detención de la Fiscalía, el lunes en la tarde, específicamente en el sector del Estero Marga Marga, es detenido el autor confeso de este delito, un chileno mayor de edad con antecedentes policiales por delitos contra la propiedad, que pasa a control de detención este martes".

En el marco de las pericias, detectives se trasladaron hasta una vivienda ubicada en el pasaje San Luis, donde incautaron munición de diversos calibres, un cargador de pistola, un kilo con 115 gramos de cocaína base y dinero en efectivo.

Sin embargo, no se logró recuperar ni la Gaviota de Oro ni la Antorcha de Plata, por lo que continúan las diligencias para dar con su paradero.